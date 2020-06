"Non preoccupatevi di chi andrà in campo dall'inizio: sarà importante anche chi subentrerà". Discorso di Gattuso alla squadra: l'allenatore tiene tutti sulla corda

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna de "Il Mattino" racconta come Gattuso stia preparando la sfida contro l'Inter: "Gattuso e il suo vice Riccio stanno molto attenti, in queste ore, a non caricare eccessivamente di lavoro i propri calciatori. Il rischio di qualche affaticamento è dietro l'angolo. Nei discorsi che fa ai suoi uomini in questi stranissimi giorni di vigilia, Ringhio ricorda come contro l'Inter, ma praticamente anche dopo, ci saranno due partite, forse anche tre, in 90 minuti. Perché a partire da un certo momento, la stanchezza farà la differenza. E quindi, i cambi saranno determinanti. E Gattuso lo ha ripetuto ancora una volta ieri pomeriggio, quando ha di nuovo parlato alla squadra: non preoccupatevi di chi andrà in campo dal primo minuto, perché è altrettanto importante chi entrerà dopo. Impossibile dargli torto"