Secondo quanto riporta La Nazione, prosegue il valzer degli attaccanti che sta coinvolgendo la Fiorentina ma indirettamente anche il Napoli.

Lucca piace al Napoli

Passi avanti sono stati registrati per Lorenzo Lucca con l'Udinese che però non scende sotto i 15 milioni di richiesta. Il giocatore è stato riscattato dal Pisa per 8 milioni e piace molto al club azzurro come potenziale sostituto di Simeone qualora il Cholito decidesse di partire.