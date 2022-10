Napoli primo, CorSera: c'è un dato che è il simbolo di questa squadra

Napoli Calcio- Altra vittoria dilagante per il Napoli di Luciano Spalletti. Un altro show e l'ennesimo segnale di forza grazie a una solidità non indifferente e anche alle tante alternative di cui gode il tecnico partenopeo.

Napoli primo in classifica, il dato super

Un fattore, questo, dimostrato dagli impatti di Simeone e Olivera in gol da subentranti e in generale da un dato preziosissimo: Napoli primo con 35 gol con 14 marcatori diversi. Una statistica - evidenzia il CorSera oggi in edicola - simbolo di questa squadra. Dimostrazione che la completezza dell’organico - come la qualità - è un valore.