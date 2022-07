Venerdì primo allenamento a Dimaro: da Politano ad Ambrosino fino a Osimhen, ecco quando arrivano i vari azzurri

Notizie Napoli calcio. La nuova stagione del Napoli è pronta ad iniziare: nelle prossime ore la squadra di Spalletti si ritroverà a Castel Volturno per i testi fisici, prima di partire per Dimaro dove comincerà la prima parte del ritiro.

Ritiro Napoli-Dimaro, date e arrivo

Partenza per il Trentino fissata questo venerdì, ma non tutti gli azzurri saranno in ritiro dal primo giorno. Qualche giocatore, reduce da impegni in Nazionale e quindi con vacanze extra, arriverà nei giorni successivi. Ecco quanto scritto dal Corriere del Mezzogiorno: