Napoli-Barcellona, Gazzetta: con Spalletti non ci sarebbero stati dubbi! Xavi rischia, anche se l'attacco è strabordante

Notizie calcio. "Con il Napoli di Spalletti non ci sarebbero stati dubbi". Apre così l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che analizza la prossima sfida tra Napoli e Barcellona per gli ottavi di finale di Champions League.

Proprio sul Barcellona la rosea scrive:

L’attacco è potenzialmente strabordante: Lewandowski, Joao Felix, Yamal, Ansu Fati, Ferran Torres, Raphinha. Non parliamo di una mediana con De Jong, Gundogan, Pedri (e Gavi infortunato). Però la sensazione è di una squadra con scarso equilibrio. Il tecnico Xavi in discussione, Lewandowski un po’ scontento e non più giovanissimo. Fuori casa i problemi si amplificano e non soltanto in Champions dove Shakhtar e Anversa hanno messo sotto i catalani. Il Napoli non può risparmiarsi all’andata, perché poi al Montjuic è dura per tutti.