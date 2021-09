Mertens scalpita, Tuttosport: vuole farsi trovare pronto nel periodo in cui Osimhen sarà in Coppa d’Africa

Dries Mertens potrà essere convocato dopo il lungo periodo di stop provocato dall’intervento chirurgico alla spalla sinistra? Come racconta l’edizione odierna di Tuttosport, l’ultima gara di Dries con la maglia del Napoli risale a quella contro il Verona del 21 maggio:

“Sicuramente Mertens sta scalpitando per riportare il Napoli nella zona dell’Europa che conta e vuole farsi trovare pronto soprattutto nel periodo in cui Osimhen sarà in Coppa d’Africa. Al Napoli serviranno anche i suoi gol ed il belga vuole provare a rendere inattaccabile l’attuale record di gol fatto di 135 perle coltivate nei suoi 9 anni in maglia azzurra”