Stretta finale per Lobotka, Gazzetta: oggi contatto con gli emissari, nei prossimi tre giorni può arrivare l'annuncio ufficiale

Calciomercato Napoli. Stanislav Lobotka è ad un passo dal diventare un nuovo giocatore della Ssc Napoli. Il regista slovacco ieri è finito in tribuna nel match del suo Celta Vigo, segnale chiaro di come la trattativa con i partenopei sia a buon punto. Mancano ancora alcuni dettagli sull'accordo economico tra i club, ma come riportato da La Gazzetta dello Sport potremmo essere alla svolta decisiva:

Lobotka-Napoli, si attende il via libera da Vigo