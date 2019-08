Le date dei rientri in squadra di Koulibaly ed Allan: entrambi salteranno la doppia sfida con il Barcellona

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sui rientri in squadra di Allan e Koulibaly: "Entrambi sono reduci dagli impegni con le rispettive nazionali (Copa America per il brasiliano e Coppa d’Africa per il senegalese) e sono attesi dall’allenatore che è ansioso di avere a disposizione l’intero organico per preparare nel modo migliore l’impatto con il nuovo campionato: per il suo Napoli sono in programma le trasferte contro Fiorentina e Juventus. Gli arrivi di Allan e Ospina sono previsti per giovedì prossimo, mentre Koulibaly rientrerà il 14. Entrambi salteranno la doppia sfida con il Barcellona in programma mercoledì e sabato della prossima settimana, negli Usa"