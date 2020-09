L'editoriale della Gazzetta: "Gattuso ed il Napoli? La parola “scudetto” è sparita, tutti a partire da De Laurentiis si aspettano meno turbolenze"

Ultime calcio Napoli - Il Napoli da ieri è bentornato a Castel Volturno per preparare lo sprint finale verso l’esordio in campionato. Inizia così un lungo editoriale della Gazzetta dello Sport dedicato alla squadra azzurra:

“È soltanto la continuità di risultati e prestazioni, l’elemento che fa testo per giudicare una squadra e chi la allena. La parola “scudetto” è sparita e non soltanto per scaramanzia. Più facile puntare a un piazzamento per tornare in Champions, il primo vero obiettivo. Tutti, a cominciare da De Laurentiis, si aspettano meno turbolenze, con più soddisfazioni in campionato e possibilmente anche in Europa League. Per riuscire nella doppia impresa, però, occorre avere una squadra all’altezza delle ambizioni, mettendo cioè Gattuso nelle condizioni migliori per lavorare”