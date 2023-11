Kvaratskhelia ha sofferto Garcia, Gazzetta: vederlo triste è una bestemmia per gli appassionati di calcio

Ultime notizie Napoli - L'attaccante georgiano del Napoli Khvicha Kvaratskhelia è quello che forse più di tutti ha sofferto l’impostazione tattica di Garcia. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Al di là di sostituzioni e scelte discutibili, diventa complicato provare i dribbling con raddoppi fissi degli avversari perché è mancato un certo movimento di squadra, utile ad aprire spazi:

"Khvicha non ha mai risparmiato energie ma vederlo spesso a testa bassa e triste è una bestemmia per gli appassionati di calcio, non solo per i tifosi. Kvara è pronto al salto di qualità con Tudor: ora serve capire che ci sono momenti in cui non ci si può infilare sempre nello stesso tunnel"