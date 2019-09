Ko Milik, Gazzetta: Arek non è ancora guarito dal problema muscolare che lo tiene fuori da oltre un mese

Non sarà stata certo la sconfitta di Torino a rimettere in discussione il progetto del Napoli. Carlo Ancelotti, come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ha approfittato della sosta per valutare alcune questioni, ha fatto un punto con il suo staff tecnico per rimettere a posto le cose dopo la delusione dell’Allianz:

"Dagli Stati Uniti gli è arrivata la conferma del momento magico che sta vivendo Lozano, l’altra buona nuova l’ha potuta constatare di persona, seguendo gli allenamenti di Llorente: sulla scrivania di Ancelotti sono arrivate notizie confortanti che l’aiuteranno a preparare la gara con la Sampdoria in programma sabato prossimo, alla ripresa del campionato. Le sta valutando, l’allenatore, soprattutto per quanto riguarda la fase offensiva. Arek Milik non è ancora guarito dal problema muscolare che lo tiene fuori da oltre un mese, mentre Lorenzo Insigne ha dovuto rinunciare alla nazionale per un malanno sempre di origine muscolare"