Lozano e James al Napoli, CorSport: ADL vuole prenderli entrambi, c'è il placet di Chiavelli! Si attende l'ok di Raiola via Pec

Calcio mercato Napoli le ultimissime oggi. Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, qui non c’è trucco e non c’è inganno, basta spremersi per una semplice addizione e scoprire che quaranta milioni più altri quaranta e più tredici fanno novantatré milioni di euro: praticamente, Lozano più James Rodriguez uguale al Napoli che verrà. L’hanno studiato assieme, De Laurentiis, Giuntoli e Ancelotti, con la supervisione economica finanziaria di Chiavelli, l’ad, e sarà un caso o forse il destino che proprio dalle parti dell’albergo di Miami, dove il Napoli resterà sino a stasera, c’è una sede della J.P. Morgan: quando si dice le coincidenze.

"L'affare Lozano ha clausole e cavilli e diritti d’immagine e provvigioni, che deve provare a scavalcare tutto il pregresso (per esempio accordi vecchi con sponsor) non si redige in un nanosecondo, neanche in una giornata: e il rischio di un impedimento, va inserito nel complicato processo. Ma il Napoli vuole Lozano da maggio, Lozano ha scelto il Napoli da giugno, a luglio si sono presi tutti una pausa di riflessione e ora che siamo ad agosto e si è capito quale aria tiri a Eindhoven, bisognerà industriarsi per uscire dagli equivoci: è tutto nelle mani di Mino Raiola, adesso, che ha un ruolo chiaramente centrale negli spostamenti delle star e Lozano in Messico è «attrattore» commerciale, ha una fila di sponsor personale, un «patto» per i prossimi nove anni con una di quelle società di abbigliamento sportivo di «grido» (mentre è da urlo ciò che gli viene riconosciuto). Lozano è fuori dalla Champions, non ci sono vie per sfuggire a questo destino che ha rovinato l’umore dell’attaccante, e a Miami attendono di ricevere l’ok di Raiola con tanto di pec allegata. Eccoci.