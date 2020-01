Insigne-Chiesa a caccia del riscatto, Il Mattino: esterni opposti che si attraggono e che vogliono essere leader a suon di gol

Ultime calcio Napoli - Dal punto di vista della zona preferita Lorenzo Insigne e Federico Chiesa si assomigliano molto. Sono due esterni puri, quei giocatori che sembrano nati per stare sulla fascia, per attaccare lo spazio e mettere dentro un buon numero di palloni per il centravanti di turno. Come se non bastasse, poi, Lorenzo e Federico sono accomunati da un passato importante e allo stesso tempo pesante. Entrambi sono cresciuti nel settore giovanile della squadra per la quale giocano oggi: ovvero Napoli e Fiorentina, motivo per il quale giocano da sempre con la necessità di emergere come leader dentro e fuori dal campo.

Insigne e Chiesa a caccia del riscatto coi propri club

Come riporta Il Mattino:

"Quello di Insigne e Chiesa è un fardello pesante da portare sulle delle spalle che Madre Natura non gli ha fatto poi così possenti. Brevilinei entrambi, dotati di grande tecnica e con spiccata predilezione per il gol, il percorso di questi due ragazzi non è mai stato netto. Colpa di fattori esterni che ne hanno sempre condizionato la carriera e la storia (d'amore) con i rispettivi club. Su Chiesa proseguono le voci che lo vogliono alla Juventus. Da quando è arrivato Gattuso, che lo ha riportato sulla fascia nel suo tridente, Insigne ha ritrovato lo smalto e soprattutto il sorriso. Ottime notizie anche in chiave Nazionale ed Europei dove per altro giocherà nel tridente con Chiesa che pur essendo destro come lui, predilige agire sulla fascia opposta alla sua. Esterni opposti che si attraggono e che vogliono essere leader a suon di gol".

Insigne