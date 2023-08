Infortuni Napoli, Garcia difende il preparatore Rongoni e lancia un chiaro messaggio ad ADL

Gli infortuni in casa Napoli preoccupano tanto, in questi due ritiri ce ne sono stati diversi. L'avvicendamento Sinatti-Rongoni non è stato molto positivo fino a questo momento, ma, come riporta Il Mattino, a prendere le difese del nuovo preparatore è stato lo stesso Rudi Garcia:

Garcia difende Rongoni

"Nessuno metta in dubbio la qualità dei suoi collaboratori: è pronto a buttarsi nel fuoco per difendere il lavoro del preparatore Rongoni, finito al centro della bufera per l’incredibile serie di infortuni. Peraltro, sia chiaro: non lo scaricherà mai. E il messaggio è arrivato anche a De Laurentiis".

