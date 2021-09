Incognita Osimhen: condizioni menomate, ieri non si è allenato! Solo massaggi alla vigilia di Napoli-Juve

Napoli Juventus notizie. La Repubblica oggi in edicola si sofferma sulle condizioni dei calciatori del Napoli che hanno fatto rientro dalle rispettive Nazionali, in tempo per essere a disposizione di Luciano Spalletti questa sera alle ore 18:00, per la super-sfida contro la Juventus in campionato. Se Allegri infatti ha deciso di rinunciare ai giocatori sudamericani, Spalletti invece non risparmierà Ospina, tornato in Italia ieri sera con un aereo dalla Colombia, con l'incognita della stanchezza e del jet-leg. E nemmeno Anguissa, arrivato giovedì in Italia e subito titolare. Ci si chiede, invece, quali siano le condizioni di Osimhen.

Napoli Juventus: Osimhen non si è allenato

"Osimhen sarà in condizioni menomate" - scrive Repubblica prima di Napoli-Juventus. "Il nigeriano non ha potuto partecipare nemmeno alla seduta di rifinitura della vigilia a Castel Volturno, dove si è limitato a rilassarsi un po’ con una seduta di massaggi". E nel frattempo il Napoli non ha ancora risolto il problema burocratico che impedisce a Osimhen di giocare contro il Leicester in Europa League.