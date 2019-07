Il Roma - Pépé al centro dei programmi di Ancelotti e De Laurentiis, ma il Manchester United è in vantaggio

Ultimissime Calciomercato Napoli - Nicolas Pepé è al centro dei programmi del Napoli di Carlo Ancelotti. Aurelio De Laurentiis ha deciso come investire un bel po’ di soldi. Inserendo anche una importante contropartita tecnica.

Ma quando di fronte ci sono dei talenti così bravi non è facile chiudere velocemente le trattative. Soprattutto se il ragazzo, diventato famoso nell’ultima stagione in Ligue 1, diventa l’oggetto del desiderio di big internazionali che possono sborsare milioni e milioni di euro. Il patron partenopeo, infatti, ha saputo che l’ivoriano piace molto anche al Manchester United.

I Reds hanno fatto seguire attentamente Pepé e hanno intenzione di portarselo in Premier League. Dunque, il presidente dovrà essere bravo a convincere il Lille il prima possibile in modo tale da assicurarsi il 24enne talento offensivo che l’anno scorso ha fatto la differenza in Ligue 1 segnando anche al Paris Saint Germain. Ha avuto un exploit con il tecnico Christophe Galtier mentre con Bielsa non era riuscito ad esprimersi a grandi livelli. È una macchina da guerra capace di trascinarsi dietro di lui i difensori avversari e segnare con una facilità incredibile. Ha un sinistro benedetto.