Il Napoli sogna di fare un doppio colpo già in queste ore

Calciomercato Napoli, l'edizione odierna de Il Mattino riporta le ultime notizie provenienti dal ritiro degli azzurri a Castel di Sangro, con il calciomercato che si appresta a vivere il suo ultimo mese e con il campionato ormai alle porte:

"Il sogno è quello di fare un doppio colpo già in queste ore. Perché se è vero che le possibilità di vedere Simeone in azzurro sono alte, è altrettanto vero che il Napoli spinge sull’acceleratore per convincere il Chelsea ad accettare le condizioni per il prestito secco di Kepa".