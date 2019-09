Il Mattino - Koulibaly recuperato mentalmente, Insigne può andare in panchina. Lozano a Napoli a 36 ore dalla Samp

Ultime Napoli - Ghoulam e Tonelli quelli con i problemi piu' antichi e piu' frequenti, Koulibaly e Allan quelli con il ritardo di condizione piu' evidente, Elmas che ha giocato su una botta rimediata, Insigne costretto ad un lavoro personalizzato, Milik al differenziato e Llorente che non puo' avere i 90 minuti nelle gambe.

Come scrive Il Mattino:

"Nell’allenamento svolto ieri ci sono stati Insigne, Milik e Tonelli a svolgere differenziato. Su Insigne soffia un moderato vento d’ottimismo che potrebbe tradursi in una panchina. Per Milik dovrebbe essere necessaria un’altra settimana per arrivare ad una condizione accettabile. Con Llorente che non avra' per diverse settimane i 90 minuti nelle gambe, per il tecnico partenopeo si pone il problema prima punta piu' fisica. Tonelli potrebbe, invece, recuperare per l’impegno con la sua ex squadra. Ghoulam e' apparso, contro la Juventus, ancora lontano da una forma accettabile: il terzino ha rifiutato la convocazione dell’Algeria, spiegando al ct Belmadi di essere ancora in ritardo per un recupero completo. Capitolo Koulibaly: rimasto a Napoli per allenarsi, non ha palesato problemi nel corso degli allenamenti ed ha recuperato anche la serenita' mentale per presentarsi al meglio. Se Meret, Fabian Ruiz e Manolas sono rientrati ieri ed hanno svolto sessione col gruppo, mostrandosi gia' pronti, Elmas sara' valutato al ritorno nelle prossime ore. Situazione diversa per Lozano e soprattutto Allan che torneranno 36 ore prima del match con la Samp".