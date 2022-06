Il Mattino - A Dimaro potrebbe non esserci un vice Meret: la strategia di mercato del club

Calciomercato Napoli - Quale sarà il portiere del Napoli? L'edizione odierna del quotidiano Il Mattino fa il punto della situazione per quanto riguarda la scelta del portiere da parte del Napoli. Meret sembra ormai sempre più vicino al rinnovo mentre l'addio di Ospina appare sempre di più probabile.

Ecco cosa scrive il quotidiano Il Mattino:

"E il portiere? Ecco, a Dimaro Spalletti potrebbe ancora non avere il vice Meret (che vuole capire chi sarà il suo vice). Sirigu è in pole, piace Luis Maximiano (ma il prestito è a prezzi troppo alti) e la lista è lunga. Diciamo che l'obiettivo del club è quello di mettere a disposizione di Luciano tutti i portieri per la seconda parte del ritiro pre-campionato, quello che inizia a Castel di Sangro. Inutile agitarsi, dunque. E avere fretta".