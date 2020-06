Giuntoli guarda ai 'Millennials', Il Mattino: tre nomi sul taccuino, c'è anche l'erede di Haaland

Ultime calcio Napoli - La squadra dello scout azzurro sta lavorando con grande intensità su diversi profili, con una formazione, l'AZ Alkmaar che ha messo in luce molti talenti. Uno di questi è gestito da Mino Raiola: si tratta di Myron Boadu, classe 2001, 19 anni compiuti lo scorso 14 gennaio e un talento che fa partire il suo cartellino da una valutazione vicina ai 25 milioni.

Szoboszlai

Come riporta Il Mattino:

"Il suo agente lo sta proponendo a vari club di fascia altissima in Italia e non solo: una presenza e una rete con la nazionale maggiore, 20 gol e 13 assist in una stagione da titolare che lo ha consacrato come punta centrale di altissimo livello. Un profilo che non può che piacere all'area tecnica. C'è, poi, il capitolo Salisburgo: perché Dominik Szoboszlai, centrocampista classe 2000 protagonista anche in Champions contro il Napoli, è da tempo sui taccuini non solo degli uomini mercato azzurri. Piace tanto da spingersi a raccogliere, anche di recente, informazioni sul suo cartellino. Ma, nella chiacchierata con gli sherpa della Red Bull è venuto fuori anche un altro nome: Karim-David Adeyemi, nato nel 2002, tedesco di nascita e nigeriano d'origine, punta centrale che può giocare in tutti i ruoli dell'attacco. Il club austriaco lo ritiene l'erede di Erving Haaland".