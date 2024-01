Giocatori infastiditi per il ritiro punitivo: è stato vissuto come un dispetto, ne parleranno in Arabia con De Laurentiis

Napoli - Confronto tra i giocatori del Napoli e De Laurentiis. Il tema centrale è il ritiro punitivo a Pozzuoli che non hanno preso bene i giocatori, l'hanno vissuto come un dispetto che non meritavano. Arrivano aggiornamenti da parte de Il Mattino, che chiarisce la posizione della squadra che non nasconde il fastidio per il ritiro a Pozzuoli della scorsa settimana. Lo hanno vissuto come un dispetto che non meritavano. E' un discorso che potrebbe essere affrontato nel quartier generale arabo, al primo incontro con De Laurentiis. Perché la squadra era contraria al ritiro, nonostante i tentativi di farlo passare come una scelta condivisa.