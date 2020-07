Gazzetta - Tensione e troppe polemiche sotto traccia, il Parma è in balia del vento: tifosi innervositi dopo l'ennesima rimonta subita

Napoli - L'edizione odierna di Gazzetta dello Sport scrive sul Parma: "Polemiche sotto traccia, che sono le peggiori e quelle che provocano i danni maggiori. Dopo l’incredibile sconfitta interna contro la Sampdoria di Ranieri (da 2-0 a 2-3), il Parma è in balìa del vento: dal centro sportivo di Collecchio, dove la squadra è confinata in ritiro da ormai dieci giorni causa Covid-19, giungono poche voci, molti spifferi e qualche freccia avvelenata. Non c’è, insomma, il clima ideale per preparare la sfida di questa sera contro il Napoli. È vero che, giunti a quota 40, ai ragazzi di D’Aversa manca poco per essere ufficialmente salvi, però questi benedetti (o maledetti) punti non arrivano e la gente si è parecchio innervosita per le recenti bruttissime prestazioni: cinque sconfitte nelle ultime sei partite rischiano di rovinare (se non l’hanno già fatto) quanto di buono (e di bello) il Parma aveva saputo costruire nella prima parte della stagione"