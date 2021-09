Gazzetta - Tegola Lobotka, Spalletti vara un centrocampo totalmente inedito con la Juve: esordio per Anguissa

Napoli calcio - L'infortunio di Lobotka apre l'emergenza centrocampo per il Napoli in vista della gara contro la Juventus. Spalletti inserirà dal primo minuto l'ultimo arrivato Frank Zambo Anguissa

Anguissa

CENTROCAMPO INEDITO

"Il sospetto è stato confermato dall’esame strumentale al quale è stato sottoposto, ieri pomeriggio, Stanislav Lobotka. Il centrocampista era stato costretto alla sostituzione durante Slovacchia-Cipro di martedì sera per un problema muscolare. La diagnosi non lascia dubbi sull’infortunio: elongazione del bicipite femorale destro che non gli permetterà di essere in campo sabato pomeriggio, contro la Juve. Un altro grattacapo per Luciano Spalletti che dovrà rinunciare sia a Diego Demme sia a Piotr Zielinski che non hanno ancora recuperato dai rispettivi infortuni. A questo punto è probabile che l’allenatore decida di far giocare , dal primo minuto, il nuovo arrivato, Zambo Anguissa, che soltanto ieri pomeriggio ha svolto il primo allenamento insieme ai nuovo compagni. Il nazionale del Camerun dovrebbe giocare con Fabian Ruiz a destra e Elmas a sinistra"