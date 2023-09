Gazzetta sul Napoli: il recupero col Genoa rassicura, ma meglio non sottovalutare i segnali d’allarme

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul moento di difficoltà che sta palesando il Napoli:

"Presto per dire che il Napoli s’è perso. Il recupero col Genoa rassicura, il gruppo è forte, ma meglio non sottovalutare i segnali d’allarme. Forse è il gioco di Garcia, di sicuro Lobotka, Kvara e Di Lorenzo non sono quelli di Spalletti. Per la proprietà transitiva soffre anche Osimhen.

Garcia potrebbe recuperare vecchi (e sempre utili) codici di gioco, invece di imporre la sua novità a tutti i costi. Belle notizie arrivano però da Raspadori che sta acquistando dimensione europea. Sarà un appello emozionale, perché ci sono equilibri da rispettare, ma non può restare in panchina".