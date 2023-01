Gazzetta su Elmas: la sua reattività è merce rara dopo il lungo stop. Difficile rinunciare al macedone

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Eljif Elmas che a Milano ha fatto vedere di essere in forma:

"La duttilità di Elmas Eljif anche in coda alla sfida di Milano, prima da esterno sinistro del tridente e poi da mediano in una sorta di 4-2-4 ha mostrato voglia di metterci qualcosa di proprio e soprattutto una reattività che in questa fase, dopo il lungo stop, è merce rara da trovare in una squadra. E così Elmas potrà essere una soluzione come mezzala in mezzo al campo ma anche come esterno del tridente".