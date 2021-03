Napoli - L'edizione odierna della Gazetta dello Sport scrive: "Ci ha provato fino all'ultimo, ma salvo colpi di scena delle ultime ore Chris Smalling non riuscirà a recuperare in tempo per scendere in campo dal primo minuto nella gara di domani contro il Napoli. Il difensore inglese infatti ha lavorato individualmente anche nella giornata di ieri e, forse, potrebbe aggregarsi al gruppo oggi nella rifinitura, per finire solo in panchina"