Gazzetta - Recupero lampo per Sirigu: può già giocare titolare contro il Napoli

SERIE A - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul recupero di Salvatore Sirigu: "Sirigu è rimasto inoperoso due settimane e mezzo: se fosse stato un centrocampista, per esempio, sarebbe andato al massimo in panchina in quanto inevitabilmente a corto di preparazione. Vedi Baselli. Ma dovendosi muovere solo tra i pali il recupero lampo può riuscire. E comunque vale la pena provarci fino a lunedì mattina, quando ci sarà l’ultima rifinitura. Insigne, Mertens e Osimhen rappresentano uno spauracchio per qualsiasi avversario ed è logico che un allenatore voglia opporre a questi tre attaccanti la migliore linea difensiva possibile. E Sirigu è già stato numerose volte il SalvaToro".