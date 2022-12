Gazzetta - Le due note dolenti del Napoli con il Villarreal: c'è tanto da lavorare per Spalletti

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive di due note dolenti palesate dal Napoli nel test amichevole perso contro il Villarreal sabato sera. Il quotidiano pone l'attenzione su alcune cose che non hanno proprio convinto totalmente nel match contro gli spagnoli.

Ecco cosa scrive la Gazzetta dello Sport sugli azzurri:

"L'amichevole col Villarreal ha detto che il 4-2-3-1 non funziona ancora. Giusto testarlo in amichevole ma si capisce perché Spalletti lo abbia usato solo di rado e in corsa quando contano i punti. La squadra ha subìto troppe imbucate e il centrocampo ha filtrato meno in fase difensiva. Meglio sicuramente il 4-3-3, che per essere offensivo può schierare mezzala un Raspadori “alla Griezmann”, perché ha già dimostrato di poterlo fare.

Altra nota dolente è la situazione di Diego Demme, con una condizione psicofisica da ricostruire. L’infortunio in agosto, poi il poco spazio, e in questo periodo di amichevoli il rallentamento per un affaticamento muscolare, ha impedito a Spalletti di testare di più il tedesco che contro gli spagnoli nel finale è parso un pesce fuor d’acqua. Insomma, c’è da lavorare".