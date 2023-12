Notizie Napoli calcio. Domenica sera allo stadio Maradona andrà in scena Napoli-Inter, sfida cruciale per la squadra di Mazzarri nel tentativo di accorciare le distanze dalla vetta della classifica.

In casa Inter, come riporta La Gazzetta dello Sport, tornano i titolari dopo il vasto turnover in Champions League: recuperato Dumfries a destra, l'unico assente sarà Bastoni che non sarà rischiato. Spazio in difesa a Darmian, Acerbi e De Vrij, mentre in attacco torna il tandem Lautaro-Thuram.