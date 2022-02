Gazzetta - Infortunio Lozano: ecco perché in casa Napoli trapela un pizzico di ottimismo

Napoli calcio - C'è un pizzico di ottimismo che trapela dal Napoli sullo stato di salute di Lozano. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che ha fatto un punto della situazione sul messicano.

"Perché Chucky per carattere non è tipo da abbattersi, appena può si mette a lavorare duro per recuperare nel minor tempo possibile. Ecco perché in casa Napoli trapela un pizzico di ottimismo - fermo restando che solo quando il giocatore rientrerà a Castel Volturno si potrà pensare a una prognosi più precisa. In teoria serve da uno a due mesi per recuperare appieno. In questo caso, non avendo precedenti alla spalla, il messicano potrebbe un po’ accorciare i tempi ma difficilmente in febbraio lo vedremo in campo".