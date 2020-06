Gazzetta - Gattuso ha reso la squadra impermeabile: c'è un dato incredibile in Coppa Italia

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive: "Forse per Sarri sarà più complicato venire a capo dei meccanismi difensivi del Napoli. Gattuso ha reso la squadra impermeabile, nella Coppa Italia 2019-20 ha subito un unico gol in quattro partite, la rete di Eriksen sabato contro l’Inter, generata dal pasticcio Di Lorenzo-Ospina sul calcio d’angolo del danese. Più in generale presumiamo che il Napoli assumerà un atteggiamento di attesa, così ha giocato le semifinali contro l’Inter e così dovrebbe disporsi all’Olimpico. Bassi e corti, per dirla in “covercianese”, e pronti a ripartire in contropiede"