Gazzetta - Gattuso ha ben 11 punti in più rispetto ad un anno fa. La Champions è a tiro: anche senza Benitez

Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive: "Ma non ha solo perso il Milan. Ha vinto il Napoli che nel gioco ha meritato di più. Gattuso ha battuto per la prima volta il Milan a San Siro, che per 15 anni è stato il suo castello. Ha agganciato la Roma che sfiderà domenica in un derby del Sud che sa di Champions. E con il recupero del 7 aprile con la Juve può addirittura immaginarsi al terzo posto. Quello è il suo valore, infatti ha il terzo miglior attacco e la terza miglior difesa. Rispetto a un anno fa Rino vanta 11 punti e 15 gol segnati in più e 7 subiti in meno. Non male per un allenatore che ha giocato gran parte della stagione senza attacco, contestato ogni 5 minuti e bersagliato da fuoco amico. La Champions è a tiro. Anche senza Benitez".