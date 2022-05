Gazzetta elogia De Laurentiis: spesi 40 milioni prima ancora che il calciomercato riaprisse

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sottolinea con De Laurentiis abbia già speso 40 milioni per il mercato del Napoli. Una cifra importante che conferma la volontà della società di restare competitiva.

Ecco cosa scrive Gazzetta:

"Sono 40 i milioni già investiti dal Napoli quando siamo solo all'alba del mercato. Il presidente De Laurentiis non è tipo da far sognare i tifosi, ma dopo due anni di attesa sul mercato il club azzurro sta portando avanti la propria strategia fatta di contenimento costi e rinnovamento al tempo stesso. Tutte e tre le operazioni sono state rateizzate in tre anni e dunque saranno ammortizzate in tre diversi bilanci"