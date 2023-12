Gazzetta - De Laurentiis e Osimhen si sono venuti incontro sul rinnovo

Napoli Calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha commentato le dichiarazioni rilasciate ieri dal presidente Aurelio De Laurentiis il quale ha dichiarato che la firma sul rinnovo contrattuale di Victor Osimhen è praticamente vicina:

"Sui particolari - quali scadenza del nuovo accordo (2026?), clausola rescissoria e altro - nessuna anticipazione. Evidentemente saranno forniti al momento della firma ufficiale con il centravanti nigeriano.

Per annunciare pubblicamente la firma imminente, evidentemente il presidente ha fatto dei passi incontro, come li avrà fatti il giocatore per giungere a un nuovo accordo".