Gattuso sceglie la vecchia guardia contro il Benevento: Zielinski più alto, Insigne rispolvererà movimenti per innescare Mertens

Napoli Calcio - Koulibaly, Ghoulam, Mertens e Insigne formano un patrimonio di 1211 presenze con la maglia del Napoli, un background d’esperienza e conoscenze tattiche. Gattuso s’affida alla vecchia guardia, non ha potuto farlo spesso e, infatti, questi quattro giocatori che hanno fatto la storia recente del Napoli insieme nella stagione in corso hanno giocato soltanto in due occasioni dal primo minuto: Az Alkmaar-Napoli e Napoli-Sampdoria dello scorso 13 dicembre, l’unica gara di campionato in cui Ghoulam è partito nella formazione iniziale.

Koulibaly

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno:

"La principale novità del cantiere Napoli è Mertens, nel programma di rientro di Dries c’era un doppio spezzone contro Granada e Benevento prima di schierarlo nella formazione titolare contro il Sassuolo. Nel ventaglio di soluzioni provate nella rifinitura di Castel Volturno c’è anche un piano tattico per sostenere Mertens, che non ha la gamba in questo momento per reggere il tridente. Il Napoli in fase di non possesso dovrebbe scegliere il 4-4-2, con Politano a destra e Insigne a sinistra, Zielinski che s’alza per aiutare Mertens nel pressing alto. Insigne dovrebbe rispolverare alcuni movimenti più volte realizzati durante questo mese d’emergenza per ispirare Mertens e Politano che cercheranno d’attaccare la difesa del Benevento orfana di Glik. Una curiosità ha accompagnato il ritiro pre-partita di Napoli e Benevento, le due squadre hanno soggiornato in alberghi posizionati uno accanto all’altro. Elmas è la risorsa pronta a rinforzare la mediana con Zielinski che andrebbe tra le linee a sostegno di Politano e Insigne. Si riduce anche l’elenco dei giovani aggregati, rimangono in gruppo soltanto Zedadka, Labriola, Cioffi e D’Agostino".