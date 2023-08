Gabri Veiga arriva domani! Fissate le visite mediche, CorSport: tutte le cifre dell'affare

Calciomercato Napoli. Il Napoli ha raggiunto l'accordo con il Celta Vigo per il trasferimento di Gabri Veiga. Il talentuoso centrocampista spagnolo sarà dunque un nuovo rinforzo per il centrocampo di Rudi Garcia ed è atteso il suo arrivo in Italia.

Gabri Veiga al Napoli, cifre e dettagli

L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sull'arrivo di Gabri Veiga a Napoli, dalle cifre dell'operazione fino alle visite mediche in programma domani:

Un affare da 35 milioni di euro più i bonus (con tanto di percentuale del 5% sulla futura rivendita, dicono in Spagna). Dettagli che interessano poco al popol o azzurro, decisamente più stimolato dal resto delle vicenda: Gabri Veiga è atteso domani in Italia, a Roma per la precisione, per il classico iter delle visite mediche a Villa Stuart più la firma del contratto quinquennale, fino al 2028, alla Filmauro.