Tuttosport - Garcia si gioca il posto in Napoli-Empoli: De Laurentiis lo confermerà solo in un caso

Notizie calcio Napoli - Ultimissime notizie che riguardano la possibilità di esonero per Garcia dopo Napoli Empoli. Il presidente De Laurentiis ha già preso una decisione al riguardo secondo Tuttosport. Arriva il momento della verità per il tecnico francese.

Esonero Garcia dopo Napoli Empoli? La scelta di ADL

Napoli Empoli diventa una sfida decisiva per il futuro di Garcia, per un verso o nell'altro. Il patron deciderà dopo il lunch match quello che sarà il progetto del proprio club. Perché se riuscirà a battere l’Empoli con una prestazione rassicurante, allora l'allenatore resterà ancora seduto sulla panchina del Napoli.

Come riporta però Tuttosport, con qualsiasi altro risultato (o anche vittoria sofferta) verrà messo in pratica un ribaltone riguardo il possibile esonero di Garcia, che è tanto atteso dalla tifoseria azzurra. Napoli Empoli diventa la gara della verità per Rudi Garcia che si aggrapperà alla formazione che rischia veramente tanto per il futuro.