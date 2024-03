"E' una questione tra uomini, non ho bisogno di assistenza!", Juan Jesus ascoltato da solo: Acerbi con Marotta e avvocati

Napoli - Clamoroso virgolettato che spunta fuori dell'audizione di Juan Jesus interrogato dagli 007 della FIGC per chiarire il caso dell'insulto razzista di Acerbi nei suoi confronti in Inter-Napoli.

Interrogatorio Juan Jesus, attacco ad Acerbi

"Si tratta di una questione tra uomini, non ho bisogno di alcun tipo di assistenza", questo l'incredibile virgolettato riportato dall'edizione di Repubblica che ha attribuito a Juan Jesus durante l'interrogatorio di ieri mattina a Castel Volturno da remoto dagli 007 della Figc.

Il difensore del Napoli non ha voluto avere nessuno al suo fianco: né i dirigenti del Napoli, né il suo procuratore Roberto Calenda mentre, dall'altra parte, alla Pinetina Francesco Acerbi si è fatto spalleggiare nel corso della sua più lunga e agitata audizione (durata poco meno di un’ora) dal direttore generale dell’Inter Beppe Marotta e dallo staff legale nerazzurro.

Juan Jesus ha ribadito la sua versione accusando Acerbi di razzismo: «Mi ha detto testualmente: “Nero, vai via: sei solo un negro”. Poi si è anche scusato, dicendo che per lui era un insulto come un altro, non discriminazione».

«Io quelle frasi non le ho dette...», ha confermato Acerbi.