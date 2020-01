Disastro Ospina, pioggia di 4 in pagella: "Ma cosa gli passa per la testa in quel momento! Si inventa un orrore neanche da scuola calcio"

Ultime notizie calcio Napoli - David Ospina è stato eletto il peggiore in campo nelle consuete pagelle dei quotidiani. Sul portiere colombiano pesa l'errore che ha dato vita alla rete di Immobile.

Tuttosport 4. Aveva tenuto bene fino al gol, poi si inventa un orrore neanche da scuola calcio che rovina tutto

Gazzetta dello Sport 4. La maledizione dei portieri perseguita anche lui. Da una sua papera arriva la sconfitta.

Corriere dello Sport 4. Ma cosa gli passa per la testa in quel momento! Sceglie l'unica soluzione da evitare, s'avventura in un dribbling letale, e rovina la giornata a se stesso e al Napoli, spalancandogli la crisi. Alla sua età certe leggerezze sono inaspettate, però il calcio non ha rispetto per l'anagarafe...

Il Mattino 4,5. Prende il posto dell’infortunato Meret e si deve mettere in luce soprattutto per le uscite alte. Non ha paura di sfidare i giganti biancocelesti e arriva sempre prima di tutti a smanacciare il pallone e scongiurare le minacce. Poi combina una frittata clamorosa regalando il gol del vantaggio a Immobile.

Corriere della Sera 4.

Repubblica 4. regala a Immobile il pallone da 3 punti, ingenuità imperdonabile.