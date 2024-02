De Laurentiis in Parlamento, Cantalamessa: "Ha ragione sugli stadi, ha parlato del futuro del calcio"

Napoli - Proposte di De Laurentiis che ha incontrato Gianluca Cantalamessa, senatore della Lega, è il presidente del Napoli Club Parlamento. Dopo l'incontro di ieri l'intervista del senatore a Il Mattino.

«Siamo molto orgogliosi perché De Laurentiis ha parlato del futuro del calcio, non solo del proprio club. Si è parlato dallo stato degli stadi italiani alla pirateria, dai diritti tv alla capacità delle piccole squadre di potersi affermare. Poi è stato simpatico il siparietto con il collega Claudio Lotito che, sapendo della presenza di De Laurentiis in Senato, ha voluto partecipare nonostante sia presidente della Lazio.

Gli stadi italiani, ha ragione De Laurentiis, sono i peggiori d'Europa. Voglio però precisare che il presidente non ha parlato per tornaconto personale, ma su come intervenire in generale sul sistema calcio. Di sicuro vanno trovate delle soluzioni e quelle prospettate da De Laurentiis passeranno ora al vaglio, per nostro tramite, dei parlamentari che siedono nella VII commissione. Ci siamo presi 3-4 settimane per esaminare i tanti temi proposti dal presidente e poi ci rivederemo».