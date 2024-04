De Laurentiis e Calzona si aspettano una nuova reazione d’orgoglio dal Napoli

Ultime notizie SSC Napoli - Il Napoli partirà oggi pomeriggio per la Toscana: il presidente Aurelio De Laurentiis e l'allenatore Francesco Calzona si aspettano una nuova reazione d’orgoglio dalla squadra, che sarà impegnata contro l'Empoli. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

"Il Napoli in trasferta va meglio che in casa e questo è l’unico dato che può far sorridere oggi Calzona, ancora alla ricerca della prima partita senza gol subiti da allenatore di club. Un problema enorme per i campioni d’Italia, che cercano punti per un posto in Europa"