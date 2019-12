Repubblica - ADL sul piede di guerra: senza prove convincenti tra oggi e Genk, sarà addio a Ancelotti

Notizie Calcio Napoli - L'edizione odierna di Repubblica sulle clausole di Ancelotti ed il futuro a Napoli scrive

"Lascia il tempo che trova, arrivati a questo punto, perfino il groviglio di clausole (un po’ mortificante) con cui Carlo Ancelotti ha accettato di legarsi al Napoli: che ha chiarito peraltro di non essersi mai servito degli account social dell’allenatore, pur avendone il diritto per contratto. Ma ora la questione è diventata di sostanza e non c’è quindi più tempo per preoccuparsi della forma, con Aurelio De Laurentiis sul piede di guerra e la panchina azzurra che rischia di cambiare inquilino da un momento all’altro: se l’encefalogramma della squadra continuerà a restare piatto nella trasferta di oggi a Udine e nella sfida di martedì al San Paolo contro il Genk, decisiva per il passaggio agli ottavi di finale della Champions League. Dentro o fuori, stavolta senza rete o altri rinvii"