Ultime notizie Napoli - I lavori sono in corso su vari fronti e pure Castel Volturno dovrebbe essere interessata a una rinfrescata o a qualche ritocco: almeno così ne parla il Corriere dello Sport.

“Aurelio De Laurentiis è atteso in mattinata per un blitz, prima di concedersi un week-end operativo, nel corso del quale sembra possa anche incontrare Giuntoli, ma non a Napoli, per rimettere ordine in un rapporto che ha bisogno di chiarimenti, dopo il gelo dei mesi scorsi”