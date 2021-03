Da Roma - Giallorossi stanchi e preoccupati: Fonseca avrà solo un allenamento prima di giocare contro il Napoli

Napoli - L'edizione odierna di Leggo scrive sulla Roma:

"Arrabbiata, stanca e preoccupata. La Roma arriva alla doppia sfida con Shakthar e Napoli coi nervi a fior di pelle dopo il ko di Parma e lo sgarbo della Lega che non ha restituito ai giallorossi il punto di Verona e soprattutto non ha accolto la richiesta di rinviare la sfida agli azzurri di domenica. Una disparità di trattamento evidente visto lo spostamento (senza motivo) di Juve-Napoli che ha portato Friedkin e Fienga a tuonare contro i vertici. Fonseca dovrà rimboccarsi le maniche e affrontare un mini tour de force che vedrà la Roma rientrare da Kiev alle 4 di notte di venerdì e quindi con solo un allenamento a disposizione prima del Napoli. Difficile adottare un vero turn over tra infortuni e cali di forma".