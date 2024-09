CorSport su Meret: non deve forzare il rientro, avrà una tabella di recupero personalizzata per tornare al più presto

Ultime notizie SSC Napoli - Il Napoli perde il suo portiere titolare Alex Meret, ieri gli esami strumentali hanno evidenziato una distrazione di secondo grado al muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. La speranza di Conte è di riaverlo a disposizione per Empoli, scrive il Corriere dello Sport.

"Meret aveva accusato un fastidio nel corso del primo tempo con la Juve, ora dovrà rispettare una tabella di recupero personalizzata per ritrovare al più presto, ma senza forzare il rientro, la porta del Napoli. Meret si ferma nel suo miglior momento. Una serie di prodezze e le parole di stima di Conte e Manna avevano per l’ennesima volta fatto luce su qualità spesso e ingiustamente messe in discussione"