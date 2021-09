CorSport su Insigne: fino all'altro anno si diceva fosse un mezzo giocatore. Solo uno così può stoppare palla in controbalzo e fare tunnel

Napoli calcio - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive su Insigne: "Completa il trio il capitano azzurro, quello che si diceva, ancora l’altr’anno, un mezzo giocatore. Solo un mezzo giocatore può stoppare la palla di controbalzo in corsa con l’esterno del piede, facendo tunnel al suo marcatore. Perché il baricentro di Insigne non è un handicap, ma un dono della natura, non a caso giunto dal cielo nello stadio che porta il nome di Maradona. Con il rigore segnato ieri, quattro gol separano lo scugnizzo azzurro dai 115 del Pibe".