CorSport - Osimhen-Napoli, balla ancora qualche variabile economica su bonus e Karnezis: l'affare andrà in porto

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Purché se ne parli, giusto? E sotto questo aspetto Victor Osimhen è uno degli argomenti più centrali di Italia (lo aspetta Gattuso), Francia (il presidente del Lilla lo nomina di continuo) e Nigeria (gli amici twittano a ripetizione la sua voglia di Napoli). Bene. Victor ovunque e comunque. Ma la voce istituzionale, e dunque quella di Gerard Lopez, forse è la più giusta per cominciare a raccontare l’ennesimo capitolo della storia infinita di mercato che da mesi ormai sta catalizzando l’attenzione di tutti gli abitanti del pianeta azzurro: «Il giocatore ha fatto la sua scelta: è il Napoli. Ormai siamo ai dettagli: sarà annunciato quando tutto verrà sistemato». Ovvero la possibilità di inserire Karnezis e i bonus: sì, balla ancora qualche variabile economica tra i due club, ma almeno la situazione comincia a prendere una piega più ordinata. E sia chiaro: altre società non riusciranno a portarlo via a De Laurentiis, l'affare è fatto e la parola data".