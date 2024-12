Lazio-Napoli e Napoli-Lazio, in entrambe le gare problemi per i tifosi

Napoli - Ci sono novità in merito a quelle che sono le scelte da parte del prefetto che ha disposto due divieti per le prossime due partite che coinvolgono Lazio e Napoli tra Coppa Italia e campionato. Lo scrive il Corriere dello Sport:

Giovedì, intanto, potranno accedere al settore Ospiti dell’Olimpico per la sfida di Coppa Italia con la Lazio soltanto i tifosi del Napoli non residenti in Campania e in possesso di fidelity card. Per domenica al Maradona in campionato, invece, il prefetto ha disposto il divieto di vendita ai residenti della Regione Lazio, ad eccezione dei sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione con il Napoli (a cui sarà precluso il settore Ospiti). Potranno invece acquistare i tagliandi per il settore Ospiti i residenti in regioni diverse dal Lazio, muniti di fidelity card del club biancoceleste.