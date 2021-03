CorSport - La scelta eclatante di Gattuso: Mertens e non Osimhen titolare a Milano

Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "E allora, le scelte di Rino verso il Milan. A cominciare dalla più eclatante, per il calibro dei personaggi in questione. Due tipi da copertina rimasti in ballottaggio fino alla fine, fino alle prove tattiche andate in scena ieri in occasione della classica rifinitura pre partenza al centro sportivo di Castel Volturno: sarà ancora Mertens, il punto di riferimento dell'attacco. Lui e non Osi, tornato al gol con il Bologna dopo quattro mesi di astinenza (e problematiche varie) ma evidentemente non ancora ritenuto in forma tale da cominciare dall'inizio. Alle sue spalle, il consolidato tris di trequartisti: Politano, Zielinski e Insigne".