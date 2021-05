CorSport - La Champions è una dolcissima ossessione per De Laurentiis, e non solo per questioni economiche

Napoli - Cento reti stagionali per il Napoli, come negli anni d’oro di Benitez e di Sarri, come nel Dna di una squadra nata per stupire, come racconta il CorSport.

“Un attacco che da destra a sinistra conta solo Nazionali e che nella trequarti ci aggiunge Zielinski e che Edoardo De Laurentiis, il vice-presidente, saluta via social. «Bravi ragazzi. Ottima partita. Manita. Vamos, Champions». E’ quella dolcissima ossessione, e non semplicemente o esclusivamente per questioni economiche: vero, 50 milioni di euro (circa) ti cambiano la vita, ma il prestigio di ritrovarsi ancora e di nuovo nel calcio che conta, il più bello, è un’emozione da regalarsi ed alla quale il Napoli non si sottrae”